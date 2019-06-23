Сочные изображения фантастических миров в работах Николая Локертсена (Фото) Норвегия — северная страна и большую часть года с яркими красками там неважно. Наверное поэтому художник-концептуалист Николай Локертсен (Nikolai Lockertsen) стремится зарядить свои работы как можно большим количеством цветов и оттенков. Картины Николая очень сочные и в фантастических мирах, показанных в них, хочется непременно побывать.