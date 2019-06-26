Страна восходящего солнца на снимках талантливого фотографа (Фото) Юма Ямашита (Yuma Yamashita) — талантливый фотограф-самоучка и городской исследователь, в настоящее время проживающий в Токио, Япония. Он фокусируется в основном на городской, пейзажной и уличной фотографии. Юма исследует улицы Японии, чтобы запечатлеть волшебные городские сцены. Но его страницу в Instagram подписаны более 100 тыс. человек.