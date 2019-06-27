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Четверг, 27.06.2019
Красивая вкуснятина: парень из Японии выпекает хлеб с разными изображениями (Фото)
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Красивая вкуснятина: парень из Японии выпекает хлеб с разными изображениями (Фото)

Японец выпекает буханки, которые на вид выглядят неказистыми, но когда парень их разрезает, то появляются милые цветные рисунки. Буханки часто приобретают не только цвет, но и форму персонажей из мультфильмов. Так получаются невероятно прикольные съедобные мультяшки. Также японец делает и другую выпечку, например, булочки для бургеров в виде покеболов, сэндвичи по форме гор, создавая целые традиционные японские пейзажи, или экзотические пирожные с персонажами.
Фото: twitter
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Хлеб, Булочки, Искусство, Выпечка, Пекарь, Буханки.
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