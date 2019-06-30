Вы вряд ли захотите это попробовать: "неаппетитные" десерты от креативного повара (Фото)

Кондитер Бен Черчиль создает десерты, которые выглядят отталкивающе. Шоколадные окурки, пирожные в виде гнилых фруктов и клубничные черви. Такой необычный ассортимент Бен предлагает своим клиентам. Некоторые сладости так замаскированы, что можно перепутать их яичницей или фасолью, а угадать лишь по вкусу. Предлагаем вам взглянуть на работы этого креативного кондитера!