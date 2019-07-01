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Понедельник, 01.07.2019
Оригинальные работы художника из Индонезии, которые поражают своим изяществом (Фото)
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Оригинальные работы художника из Индонезии, которые поражают своим изяществом (Фото)

Айван Бештари Минар Прадипта начал работать со стеклом в 2011 году, когда случайно встретился со старейшим мастером-стеклодувом в своем городе. Встреча настолько его впечатлила, что он сам решил заняться этим искусством, и вскоре разработал собственный уникальный стиль. Теперь он создает оригинальные и невероятно трудоемкие работы, которые поражают своим изяществом.
Фото: masterlomaster.samodelkinoblog.com
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Искусство, Художник, Стекло, Айван Бештари Минар Прадипта.
13:18 Сегодня Телеграф
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