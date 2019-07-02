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Вторник, 02.07.2019
Сделаны с любовью: милые валяшки от талантливой рукодельницы (Фото)
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Сделаны с любовью: милые валяшки от талантливой рукодельницы (Фото)

Вам когда-нибудь казалось, что у игрушек тоже может быть душа? В этом легко убедиться, посмотрев на пушистые творения Любови Гусевой (известной под псевдонимом LaKosta). Эти милые «валяшки» сделаны из 100%-ой шерсти, но кажется, что их сделали со 100%-ой любовью и добротой — столько в них позитива!
Фото: masterlomaster.samodelkinoblog.com
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Игрушки, Искусство, Рукоделие, Lakosta, Валяние, Любовь Гусева.
23:28 Сегодня Телеграф
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