Сделаны с любовью: милые валяшки от талантливой рукодельницы (Фото) Вам когда-нибудь казалось, что у игрушек тоже может быть душа? В этом легко убедиться, посмотрев на пушистые творения Любови Гусевой (известной под псевдонимом LaKosta). Эти милые «валяшки» сделаны из 100%-ой шерсти, но кажется, что их сделали со 100%-ой любовью и добротой — столько в них позитива!