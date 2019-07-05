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Пятница, 05.07.2019
Пейзажные снимки талантливого фотографа из Швейцарии (Фото)
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Пейзажные снимки талантливого фотографа из Швейцарии (Фото)

Грегори Кефер (Gregory Koefer) — талантливый фотограф, режиссер, креативный директор и искатель приключений, в настоящее время проживающий в Цюрихе, Швейцария. Грегори специализируется главным образом на приключениях, природе, пейзажах и lifestyle-фотографии.
Фото: kykyryzo.ru
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