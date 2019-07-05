Природа, пейзажи и приключения: снимки талантливого фотографа из Австрии (Фото) Роман Хубер (Roman Huber) — талантливый фотограф-самоучка, создатель контента и авантюрист, проживающий в Ландеке, Тироль, Австрия. Он фокусируется в основном на путешествиях, приключениях и пейзажной фотографии. У Романа более 36 тыс. подписчиков в Instagram.