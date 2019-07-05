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Пятница, 05.07.2019
Фотограф-самоучка доказал, что профессиональные снимки можно сделать недорогой камерой
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Фотограф-самоучка доказал, что профессиональные снимки можно сделать недорогой камерой

Филлип Хомессер (Phillip Haumesser) - профессиональный фотограф-самоучка, чьи работы появлялись во множестве мировых изданий. Все свои знания о фотографии Хомессер почерпнул из обучающих YouTube-каналов. Его работы публиковали The Huffington Post, Daily Mail, Woman’s Day. Наверное, поэтому фотографу крайне неприятно читать в соцсетях комментарии от людей, которые уверены, что снимки у него получаются так хорошо только благодаря дорогостоящему оборудованию.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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