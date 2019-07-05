Фотограф-самоучка доказал, что профессиональные снимки можно сделать недорогой камерой Филлип Хомессер (Phillip Haumesser) - профессиональный фотограф-самоучка, чьи работы появлялись во множестве мировых изданий. Все свои знания о фотографии Хомессер почерпнул из обучающих YouTube-каналов. Его работы публиковали The Huffington Post, Daily Mail, Woman’s Day. Наверное, поэтому фотографу крайне неприятно читать в соцсетях комментарии от людей, которые уверены, что снимки у него получаются так хорошо только благодаря дорогостоящему оборудованию.