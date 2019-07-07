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Воскресенье, 07.07.2019
Крохотный мир: невероятные украшения с миниатюрами внутри (Фото)
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Крохотный мир: невероятные украшения с миниатюрами внутри (Фото)

Отличная идея — носить свой маленький мир всегда с собой. Осуществлением ее занялся ювелир Грегори Грозос (Лимасол, Кипр). Работа непростая, требует огромной точности и внимания к деталям, но результатом точно можно гордиться. Ведь мастер работает не только в жанре миниатюры, но и в жанре стимпанка — и человечки, живущие внутри этих диковин, умеют двигаться!
samodelkinoblog.com
Фото: samodelkinoblog.com
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Украшения, Творчество, Миниатюра, Поделки, Грегори Грозос.
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