Крохотный мир: невероятные украшения с миниатюрами внутри (Фото) Отличная идея — носить свой маленький мир всегда с собой. Осуществлением ее занялся ювелир Грегори Грозос (Лимасол, Кипр). Работа непростая, требует огромной точности и внимания к деталям, но результатом точно можно гордиться. Ведь мастер работает не только в жанре миниатюры, но и в жанре стимпанка — и человечки, живущие внутри этих диковин, умеют двигаться!