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Четверг, 11.07.2019
Вышитые аппетитные картины от Хлои Эми Эвери (Фото)
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Вышитые аппетитные картины от Хлои Эми Эвери (Фото)

Хлоя Эми Эвери (Chloe Amy Avery) с ранних лет увлекается рукоделием. Отучившись в Лондонском колледже моды, теперь она создаёт крупномасштабные вышитые картины, фокусируясь в основном на еде и продуктах питания. На первый взгляд её работы можно принять за нарисованные краской, поскольку нетипичная среда и текстура нитей заставляют зрителя подвергать сомнению то, что он видит. С расстояния её гиперреалистичные работы больше похожи на картины, но при ближайшем рассмотрении понимаешь, что на самом деле это вышивка.
bugaga.ru
Фото:bugaga.ru
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Картины, Искусство, Творчество, Хлоя Эми Эвери.
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