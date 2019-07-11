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Вышитые аппетитные картины от Хлои Эми Эвери (Фото)
Хлоя Эми Эвери (Chloe Amy Avery) с ранних лет увлекается рукоделием. Отучившись в Лондонском колледже моды, теперь она создаёт крупномасштабные вышитые картины, фокусируясь в основном на еде и продуктах питания. На первый взгляд её работы можно принять за нарисованные краской, поскольку нетипичная среда и текстура нитей заставляют зрителя подвергать сомнению то, что он видит. С расстояния её гиперреалистичные работы больше похожи на картины, но при ближайшем рассмотрении понимаешь, что на самом деле это вышивка.
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