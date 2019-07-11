Необычный взгляд Ингара Краусса: изумительные натюрморты (Фото)

Ингар Краусс – немецкий фотограф, способный вдохнуть красоту в обыкновенный овощ, одухотворить цветок, превратить натюрморт в шедевр, наделить значимостью то, на чём мы обычно не задерживаем взгляд. Заменить невнимание созерцанием.