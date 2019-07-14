Впечатляющие скульптуры животных, вырезанные из стволов дерева (Фото) Скульптор Джерард Мас из Барселоны создает невероятные скульптуры из дерева. Толстые куски дерева аккуратно вытачиваются, постепенно превращаясь в реалистичных кошек, собак и других животных, а для придания им еще большей реалистичности скульптор прожигает поверхность дерева для достижения насыщенного, обугленного черного цвета.