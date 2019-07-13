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Суббота, 13.07.2019
ТОП-10 самых известных картин художника Ильи Репина (Фото)
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ТОП-10 самых известных картин художника Ильи Репина (Фото)

Этoт великий pyсский xудожник порaжает силой, мощью и гениальным исполнением своих живописных полотен. Его называют самым русским из всех русских художников за то, что в своих картинах он одним из первых изобразил героизм социального протеста, и описал практически все стороны тогдашнего русского общества.
most-beauty.ru
Фото: Twitter
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