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Burning Man 2019: на фестивале в Неваде презентуют украинскую инсталляцию

Burning Man 2019: на фестивале в Неваде презентуют украинскую инсталляцию
08:55 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: Instagram

Новости культуры: "Сад теплых детей" покажут на Burning Man 2019.

Инсталляция украинских студий "Африка" и LINE M "Сад теплых детей" будет представлена на международном арт-фестивале Burning Man, который пройдет с 25 августа по 2 сентября в американском штате Невада.

"Сад теплых детей" - это инсталляция из металлических "деревьев", внутри которых находятся глиняные фигурки детей. Внутри также помещают спиртовые горелки, которые греют деревья по ночам. На арт-фестивале представят 15 "деревьев" с 250 фигурками. Около 200 фигурок сделали дети от четырех лет.

Проект "Сад теплых детей" был начат в 2018 году и впервые представлен на Burning Man Decompression. Также инсталляция стала экспонатом на фестивале современной художественной керамики "Цегла 2018" и на фестивале современной электронной музыки Strichka . Авторами "Сада теплых детей" являются Виктория Барлина-Матат, Вячеслав Гуденок и Татьяна Максимчук.

 
 
 
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#СадТеплыхДетей вот он в свете огня, спасибо,друзья , за участие))

Публикация от Арт-майстерня «Африка» (@_art_africa_)

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В прошлом году украинцы представили на Burning Man два проекта - Ai.Tlants и TimeToSay Goodbye. Первый проект символизировал мир будущего, окутанный нейронными сетями, а второй - смерть на рабочем месте.

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Украина, Фестиваль, Невада, Инсталляция, Сад теплых детей, Burning Man 2019.
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