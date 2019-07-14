Burning Man 2019: на фестивале в Неваде презентуют украинскую инсталляцию

Новости культуры: "Сад теплых детей" покажут на Burning Man 2019.

Инсталляция украинских студий "Африка" и LINE M "Сад теплых детей" будет представлена на международном арт-фестивале Burning Man, который пройдет с 25 августа по 2 сентября в американском штате Невада.

"Сад теплых детей" - это инсталляция из металлических "деревьев", внутри которых находятся глиняные фигурки детей. Внутри также помещают спиртовые горелки, которые греют деревья по ночам. На арт-фестивале представят 15 "деревьев" с 250 фигурками. Около 200 фигурок сделали дети от четырех лет.

Проект "Сад теплых детей" был начат в 2018 году и впервые представлен на Burning Man Decompression. Также инсталляция стала экспонатом на фестивале современной художественной керамики "Цегла 2018" и на фестивале современной электронной музыки Strichka . Авторами "Сада теплых детей" являются Виктория Барлина-Матат, Вячеслав Гуденок и Татьяна Максимчук.

В прошлом году украинцы представили на Burning Man два проекта - Ai.Tlants и TimeToSay Goodbye. Первый проект символизировал мир будущего, окутанный нейронными сетями, а второй - смерть на рабочем месте.