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Понедельник, 15.07.2019
Невероятно реалистичные фигурки животных из старой меховой одежды (Фото)
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Невероятно реалистичные фигурки животных из старой меховой одежды (Фото)

Выбрасывать свои шерстяные вещи, когда они приходят в негодность, жалко, но что еще можно с ними сделать? Рейчел Остин из Англии утверждает — и наглядно показывает, — что их можно превратить... обратно в зверей! Конечно, живыми шубы снова не сделаешь, но создать реалистично выглядящих животных из них, как оказалось, вполне возможно.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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Мех, Искусство, Фигурки, Шитье, Фигурки из меха, Рейчел Остин.
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