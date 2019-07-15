Невероятно реалистичные фигурки животных из старой меховой одежды (Фото) Выбрасывать свои шерстяные вещи, когда они приходят в негодность, жалко, но что еще можно с ними сделать? Рейчел Остин из Англии утверждает — и наглядно показывает, — что их можно превратить... обратно в зверей! Конечно, живыми шубы снова не сделаешь, но создать реалистично выглядящих животных из них, как оказалось, вполне возможно.