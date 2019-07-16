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Вторник, 16.07.2019
Для тех, кто любит все реалистичное: крутые идеи татуировок (Фото)
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Для тех, кто любит все реалистичное: крутые идеи татуировок (Фото)

Искусство тату-художников уже давно вышло за рамки обычных картинок, которые набиваются на коже: их портфолио украшают креативные дизайны татуировок и невероятно реалистичные работы, достойные называться настоящими произведениями искусства. Если в ваши планы входит посещение тату-салона с целью украсить свое тело новой татушкой, то обратите внимание на эти замечательные работы на любой вкус!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Татуировка, Тату, Рисунки на теле, Идеи татуировок.
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