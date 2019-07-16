Фантастические цветочные портреты Евгения Колесника (Фото)

Концептуальные художественные портреты Евгения Колесника — это удивительные стилизованные фото красивых женщин и мужчин в заданной тематике. Роскошные цветы, вода и огонь подчеркивают внешность моделей и раскрывают внутреннюю суть их образов. Единство безмятежности и гармонии притягивает и околдовывает магией фотоискусства.