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Фантастические цветочные портреты Евгения Колесника (Фото)
Концептуальные художественные портреты Евгения Колесника — это удивительные стилизованные фото красивых женщин и мужчин в заданной тематике. Роскошные цветы, вода и огонь подчеркивают внешность моделей и раскрывают внутреннюю суть их образов. Единство безмятежности и гармонии притягивает и околдовывает магией фотоискусства.
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