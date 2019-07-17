Кольца для тех, кто хочет носить весь городской силуэт у себя на пальце (Фото)

Студия Art is Therapy создала линию "архитектурных" колец для тех, кто хочет носить весь городской силуэт у себя на пальце. Свой любимый город с его архитектурными достопримечательностями можно надеть на палец и повсюду носить с собой. Изготовленные вручную в Италии, эти кольца представляют собой подробные репродукции трех моделей городов: Рима, Нью-Йорка и Лондона. Все знаменитые достопримечательности и небоскрёбы каждого города были тщательно продуманы с тем, чтобы на вашем пальце уместился весь миниатюрный город. Кроме этого, все модели городов доступны в трёх материалах: медь, серебро и золото. Городской силуэт заключён в прозрачную смолу, а само кольцо красиво упаковано в оригинальную коробку.