Сказочные городские пейзажи и снимки талантливого фотографа из Испании (Фото) Дарио Веронези (Dario Veronesi) — талантливый фотограф-самоучка и путешественник из Барселоны, Испания. Он фокусируется в основном на путешествиях, городских пейзажах и уличной фотографии. У Дарио более 33 000 подписчиков в Instagram.