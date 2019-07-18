Рай для глаз: удивительные аэроснимки (Фото) Жители Великобритании, братья Джей Пи (JP) и Майк Эндрюс (Mike Andrews), отправились путешествовать по миру и целый год снимали нашу планету с высоты птичьего полёта, делая впечатляющие абстрактные аэрофотоснимки. С помощью дрона братья запечатлели природные и искусственные пейзажи по всему миру, и нередко у них получались уникальные узоры Земли, которые можно наблюдать только сверху. Джея Пи и Майка привлекают достопримечательности и места, которые демонстрируют, как "странный и чудесный мир может выглядеть сверху": например, тень от грузового судна, которая похожа на городской силуэт, или перегруженная парковка, похожая на узор ткани.