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Четверг, 18.07.2019
Рай для глаз: удивительные аэроснимки (Фото)
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Рай для глаз: удивительные аэроснимки (Фото)

Жители Великобритании, братья Джей Пи (JP) и Майк Эндрюс (Mike Andrews), отправились путешествовать по миру и целый год снимали нашу планету с высоты птичьего полёта, делая впечатляющие абстрактные аэрофотоснимки. С помощью дрона братья запечатлели природные и искусственные пейзажи по всему миру, и нередко у них получались уникальные узоры Земли, которые можно наблюдать только сверху. Джея Пи и Майка привлекают достопримечательности и места, которые демонстрируют, как "странный и чудесный мир может выглядеть сверху": например, тень от грузового судна, которая похожа на городской силуэт, или перегруженная парковка, похожая на узор ткани.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Творчество, Тени, Аэроснимки, Братья Эндрюс.
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