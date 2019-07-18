Японский художник превращает упаковки чипсов и сладостей в невероятные фигуры(Фото) Японский художник Харуки обладает воображением, креативностью и невероятным интеллектом. Он создает творчество из простых упаковок от различных товаров. Из коробки печенья или из бумажной баночки со сладкими палочками японец мастерит фигурки, демонстрируя свое пристрастие к поп-стилю.