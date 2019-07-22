Audubon Photography Awards 2019: лучшие фотографии птиц с разных уголков света

Фотография-победитель среди взрослых фотографов. Колибри - единственные в мире птицы, способные летать назад.
Фотография-победитель среди юных фотографов. Ипа́тка, или тихоокеанский тупик. Тихоокеанские тупики гнездятся на северном побережье Тихого океана. Роют длинные норы, в которых строят гнезда из перьев, листьев и трав в больших колониях.
Победитель среди профессиональных фотографов. Шалфейные тетерева выясняют отношения.
Категория "Растения и птицы". Материал для строительства дома. Гнездо иволги представляет собой неглубокую висячую корзиночку с широкими овальными краями, обычно сплетенную из полосок луба, сухих стеблей трав и бересты.
Чернобровый альбатрос - большая морская птица из семейства альбатросовых. Гнездится на Оклендских островах, его популяция насчитывает до 170 000 пар; альбатросы гнездятся на 4-километровой полосе шириной 100 м вдоль моря.
Семейные разборки. Большая голубая цапля является самой крупной цаплей Северной Америки.
Белоголовый орлан - хищная птица из семейства ястребиных. Одну из следующих фотосессий фотограф Кевин решил посвятить лисам, и для этого отправился в природный парк округа Сан-Хуан в штате Вашингтон. Там он наблюдал за молодой лисой, поймавшей кролика, как вдруг… на нее налетел белоголовый орлан и вцепился когтями в добычу. Но и лиса не собиралась с нею расставаться, и в результате птица подняла в воздух и охотницу, и ее жертву.
Малая султанка. Населяет большие болота с густой растительностью. Умеет ловко лазать по стеблям высоких растений и ветвям кустарников.
Большую часть года рисовая птица проводит в центральной части Северной Америки, зимует в центральной части и на крайнем западе Южной Америки.
Красноплечий черный трупиал стал главным победителем птичьего конкурса Audubon Photography Awards 2019. Самцы черные с красной и желтой отметинами на плече и крыле, самки невзрачные серовато-бурые, больше похожи на крупного воробья.