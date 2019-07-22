Audubon Photography Awards 2019: лучшие фотографии птиц с разных уголков света

1 Фотография-победитель среди взрослых фотографов. Колибри - единственные в мире птицы, способные летать назад.

2 Фотография-победитель среди юных фотографов. Ипа́тка, или тихоокеанский тупик. Тихоокеанские тупики гнездятся на северном побережье Тихого океана. Роют длинные норы, в которых строят гнезда из перьев, листьев и трав в больших колониях.

3 Победитель среди профессиональных фотографов. Шалфейные тетерева выясняют отношения.

4 Категория "Растения и птицы". Материал для строительства дома. Гнездо иволги представляет собой неглубокую висячую корзиночку с широкими овальными краями, обычно сплетенную из полосок луба, сухих стеблей трав и бересты.

5 Чернобровый альбатрос - большая морская птица из семейства альбатросовых. Гнездится на Оклендских островах, его популяция насчитывает до 170 000 пар; альбатросы гнездятся на 4-километровой полосе шириной 100 м вдоль моря.

6 Семейные разборки. Большая голубая цапля является самой крупной цаплей Северной Америки.

7 Белоголовый орлан - хищная птица из семейства ястребиных. Одну из следующих фотосессий фотограф Кевин решил посвятить лисам, и для этого отправился в природный парк округа Сан-Хуан в штате Вашингтон. Там он наблюдал за молодой лисой, поймавшей кролика, как вдруг… на нее налетел белоголовый орлан и вцепился когтями в добычу. Но и лиса не собиралась с нею расставаться, и в результате птица подняла в воздух и охотницу, и ее жертву.

8 Малая султанка. Населяет большие болота с густой растительностью. Умеет ловко лазать по стеблям высоких растений и ветвям кустарников.

9 Большую часть года рисовая птица проводит в центральной части Северной Америки, зимует в центральной части и на крайнем западе Южной Америки.