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Audubon Photography Awards 2019: лучшие фотографии птиц с разных уголков света

Смотрите фото (11)
Audubon Photography Awards 2019: лучшие фотографии птиц с разных уголков света
14:13 Сегодня Телеграф loveopium.ru Фото: loveopium.ru

Новости культуры: Фотографы прислали на ежегодный конкурс Audubon Photography Awards 8000 изображений, изображающих жизнь птиц по всему миру.

  • 1

    Фотография-победитель среди взрослых фотографов. Колибри - единственные в мире птицы, способные летать назад.

  • 2

    Фотография-победитель среди юных фотографов. Ипа́тка, или тихоокеанский тупик. Тихоокеанские тупики гнездятся на северном побережье Тихого океана. Роют длинные норы, в которых строят гнезда из перьев, листьев и трав в больших колониях.

  • 3

    Победитель среди профессиональных фотографов. Шалфейные тетерева выясняют отношения.

  • 4

    Категория "Растения и птицы". Материал для строительства дома. Гнездо иволги представляет собой неглубокую висячую корзиночку с широкими овальными краями, обычно сплетенную из полосок луба, сухих стеблей трав и бересты.

  • 5

    Чернобровый альбатрос - большая морская птица из семейства альбатросовых. Гнездится на Оклендских островах, его популяция насчитывает до 170 000 пар; альбатросы гнездятся на 4-километровой полосе шириной 100 м вдоль моря.

  • 6

    Семейные разборки. Большая голубая цапля является самой крупной цаплей Северной Америки.

  • 7

    Белоголовый орлан - хищная птица из семейства ястребиных. Одну из следующих фотосессий фотограф Кевин решил посвятить лисам, и для этого отправился в природный парк округа Сан-Хуан в штате Вашингтон. Там он наблюдал за молодой лисой, поймавшей кролика, как вдруг… на нее налетел белоголовый орлан и вцепился когтями в добычу. Но и лиса не собиралась с нею расставаться, и в результате птица подняла в воздух и охотницу, и ее жертву.

  • 8

    Малая султанка. Населяет большие болота с густой растительностью. Умеет ловко лазать по стеблям высоких растений и ветвям кустарников.

  • 9

    Большую часть года рисовая птица проводит в центральной части Северной Америки, зимует в центральной части и на крайнем западе Южной Америки.

  • 10

    Красноплечий черный трупиал стал главным победителем птичьего конкурса Audubon Photography Awards 2019. Самцы черные с красной и желтой отметинами на плече и крыле, самки невзрачные серовато-бурые, больше похожи на крупного воробья.

Крошечное сокровище: миниатюрные рисунки от Julia Las (Фото)

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Конкурс, Птицы, Фото, Audubon Photography Awards, Audubon Photography Awards 2019.
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