Художница по текстилю Ванесса Барраган воссоздала карту мира на 6-метровом гобелене (Фото)

В рамках празднования сотрудничества между Лондонским аэропортом Хитроу и Королевскими ботаническими садами художница по текстилю Ванесса Барраган (Vanessa Barragão) получила заказ создать огромный ботанический гобелен.