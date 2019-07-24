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Среда, 24.07.2019
Крохотное искусство: фигурки, вырезанные из карандаша (Фото)
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Крохотное искусство: фигурки, вырезанные из карандаша (Фото)

Американская художница и скульптор Синди Чин (Cindy Chinn) решила не ограничиваться таким привычным материалом, как дерево, и применила свой талант к обыкновенному грифелю. Кто бы мог подумать, что из карандаша, в общем-то неприметной вещицы, могут получиться такие чудные скульптуры! Мы очень долго разглядывали эти миниатюрные шедевры и просто не могли не поделиться ими с вами.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Карандаш, Творчество, Миниатюра, Синди Чин.
13:16 Сегодня Телеграф
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