Крохотное искусство: фигурки, вырезанные из карандаша (Фото) Американская художница и скульптор Синди Чин (Cindy Chinn) решила не ограничиваться таким привычным материалом, как дерево, и применила свой талант к обыкновенному грифелю. Кто бы мог подумать, что из карандаша, в общем-то неприметной вещицы, могут получиться такие чудные скульптуры! Мы очень долго разглядывали эти миниатюрные шедевры и просто не могли не поделиться ими с вами.