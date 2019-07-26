Театр теней VERBA SHADOW повторно произвел фурор на "America’s Got Talent" (Видео)

Новости культуры: Украинский театр теней выступил во втором выпуске шоу "America''s Got Talent".

24 июля вышел второй эпизод шоу America’s Got Talent с участием черниговского театра теней Verba Shadow!

Первое выступление было очень успешным и его посмотрело более 10 миллионов зрителей по всему миру. Театр теней Verba показал историю, близкую не только украинскому зрителю, она также зацепила воспоминания многих людей в США, Сирии и Вьетнаме.

После прохождения во второй тур, ребята начали думать о том, чем они смогут удивить зрителя дальше. Поэтому, посоветовавшись с Владимиром Мариным - режиссером, который создавал историю для первого выступления, было принято решение показать эту постановку.

Постановка позволила раскрыть по максимуму все возможности как театра теней, так и 3D технологии. Использование 3D сделало возможным расширить границы привычного "плоского" театра теней.

Съемки второго тура проходили на территории Universal Studios Hollywood.