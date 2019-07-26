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Театр теней VERBA SHADOW повторно произвел фурор на "America’s Got Talent" (Видео)

Театр теней VERBA SHADOW повторно произвел фурор на "America’s Got Talent" (Видео)
16:05 Сегодня Телеграф Фото: Verba Shadow

Новости культуры: Украинский театр теней выступил во втором выпуске шоу "America''s Got Talent".

24 июля вышел второй эпизод шоу America’s Got Talent с участием черниговского театра теней Verba Shadow!

Первое выступление было очень успешным и его посмотрело более 10 миллионов зрителей по всему миру. Театр теней Verba показал историю, близкую не только украинскому зрителю, она также зацепила воспоминания многих людей в США, Сирии и Вьетнаме.

После прохождения во второй тур, ребята начали думать о том, чем они смогут удивить зрителя дальше. Поэтому, посоветовавшись с Владимиром Мариным - режиссером, который создавал историю для первого выступления, было принято решение показать эту постановку.

Постановка позволила раскрыть по максимуму все возможности как театра теней, так и 3D технологии. Использование 3D сделало возможным расширить границы привычного "плоского" театра теней.

Театр теней VERBA SHADOW поразили судей на шоу "America’s Got Talent" (Видео)

Съемки второго тура проходили на территории Universal Studios Hollywood.

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NBC, 3D, Тени, Театр теней, "America's got talent", Verba Shadow, Театр теней Verba, Театр теней 3D.
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