Изящные кружевные творения Агнес Херцег (Фото)

Венгерская рукодельница Агнес Херцег (Agnes Herczeg) продолжает создавать изящные изображения безмолвных моментов с помощью ниток, крючка, собственной фантазии и невероятного терпения. В то время как в своих предыдущих работах Агнес Герцог использовала куски дерева и ветки в качестве элементов необычных картин, в своих последних работах они чаще всего выполняют роль рамки.