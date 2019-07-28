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Воскресенье, 28.07.2019
Изящные кружевные творения Агнес Херцег (Фото)
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Изящные кружевные творения Агнес Херцег (Фото)

Венгерская рукодельница Агнес Херцег (Agnes Herczeg) продолжает создавать изящные изображения безмолвных моментов с помощью ниток, крючка, собственной фантазии и невероятного терпения. В то время как в своих предыдущих работах Агнес Герцог использовала куски дерева и ветки в качестве элементов необычных картин, в своих последних работах они чаще всего выполняют роль рамки.
Фото: obiskusstve.com
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Художница, Картина, Искусство, Рукоделие, Кружево, Рукодельница, Агнес Херцег.
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