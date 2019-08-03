Фантастическая гипнотическая иллюзия художника из Австрии (Фото) Петер Коглер превращает обычные помещения в сюрреалистические пространства, внутри которых запросто может закружиться голова. Для максимальной контрастности и воздействия художник часто использует черные и белые линии.