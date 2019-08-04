Крутые мультяшные версии людей (Фото)

Роберт Де Джизес (Robert De Jesus) — талантливый американский художник-самоучка, известный на весь мир иллюстратор, аниматор и писатель. Он рисовал некоторые комиксы для студии Marvel, а также создал персонажа для PlayStation. Хотите узнать, как бы вы выглядели, если бы вас нарисовал Роберт? Для этого с ним можно связаться в Facebook и заказать ему портрет в стиле аниме или Disney.