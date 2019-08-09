Невероятные макрофотографии Александра Метта (Фото)

Эти прекрасные фотографии насекомых, покрытых капельками росы, сделаны профессиональным макрофотографом Александром Меттом (Alexander Mett) из Германии. Александр снимает без штатива рано утром, когда насекомые малоподвижны из-за холода. На его снимках они похожи на красивые драгоценности.