Заповедник "София Киевская" разработал проект для людей с нарушениям слуха

Новости культуры:В Национальном заповеднике "София Киевская" разработали экскурсию жестовым языком по территории и Софийскому собору для людей с нарушением слуха.

С целью обеспечения свободного доступа людей с особыми потребностями к памятникам и объектам "Софии Киевской", внедряются специальные условия для таких посетителей.

Чтобы загрузить экскурсию на языке жестов, необходимо в буклете, который можно получить в кассе заповедника, навести смартфон на QR-код. В буклете достопримечательности и объекты заповедника изображены схематично и пронумерованы. Для получения информации необходимо занять соответствующую пронумерованную локацию и посмотреть видео с этим номером на смартфоне.

Также, на официальном веб-сайте Национального заповедника "София Киевская" есть версия для людей с нарушением зрения. Для просмотра сайта в соответствующем режиме в верхней части интерфейса главной страницы нужно нажать на "Версия для людей с нарушением зрения".

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