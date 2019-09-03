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Лондонский художник изобразил диснеевские мультфильмы в наше время (Фото)

Смотрите фото (12)
Лондонский художник изобразил диснеевские мультфильмы в наше время (Фото)
16:38 Сегодня Телеграф kykyryzo.ru Фото: pixabay.com

Новости культуры:Как выглядели бы знаменитые диснеевские мультфильмы, если бы они снимались в наше время?

  • 1

    "Русалочка" — 28-й по счету полнометражный мультфильм, снятый на студии Уолта Диснея по мотивам одноименной сказки (1837) Ханса Кристиана Андерсена. И бочка с отходами, плавающая в море. 

  • 2

    Алладин с джином играют в PlayStation и невеста Аладдина — принцесса Жасмин.

  • 3

     

    "Залип" с телефоном. Принц и Золушка, на которую не обращают внимание.

  • 4

    "Алиса в Стране чудес" — 13-й полнометражный анимационный фильм компании Уолта Диснея, созданный в 1951 году. "Съешь меня", "Выпей меня" — так выглядел бы выбор из популярного нынче здорового питания. Спасибо, не хочется. 

  • 5

    "Дамбо" — четвертый по счету полнометражный мультфильм компании Уолта Диснея. Сегодня бы слоненок Дамбо был обеспокоен размахом браконьерства и помогал сжигать конфискованные бивни. 

  • 6

    Балу в наши дни бы сидел на цепи у Маугли

  • 7

    "Питер Пэн" — 14-й полнометражный мультфильм Уолта Диснея и экранизация одноименной пьесы (1904) сэра Джеймса Мэттью Барри. И у него проблемы: кругом понаставили камер. 

  • 8

    "Меч в камне" — еще один полнометражный мультфильм в жанре фэнтези, выпущенный Walt Disney Productions в 1963 году. Артур Пендрагон (он же Клоп) залип со смартфоном и забыл вытащить меч из камня.

  • 9

    Во втором по счету полнометражном анимационном фильме, снятым студией Walt Disney Productions, Пиноккио бы щелкал селфи с помощью встроенной селфи-палки. 

  • 10

    Тигра, Симба и Шерхан сегодня бы понуро сидели на тумбах в цирке. 

  • 11

    "Красавица и Чудовище" — тридцатый по счету полнометражный мультипликационный фильм студии "Walt Disney Pictures". Премьерный показ состоялся 22 ноября 1991 года. ЛеФу (фр. LeFou — "дурак") и Гастон (фр. Gaston — "красавец") сегодня бы участвовали в гей-параде с радужным флагом ЛГБТ.

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