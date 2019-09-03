Лондонский художник изобразил диснеевские мультфильмы в наше время (Фото)

1 "Русалочка" — 28-й по счету полнометражный мультфильм, снятый на студии Уолта Диснея по мотивам одноименной сказки (1837) Ханса Кристиана Андерсена. И бочка с отходами, плавающая в море.

2 Алладин с джином играют в PlayStation и невеста Аладдина — принцесса Жасмин.

3 "Залип" с телефоном. Принц и Золушка, на которую не обращают внимание.

4 "Алиса в Стране чудес" — 13-й полнометражный анимационный фильм компании Уолта Диснея, созданный в 1951 году. "Съешь меня", "Выпей меня" — так выглядел бы выбор из популярного нынче здорового питания. Спасибо, не хочется.

5 "Дамбо" — четвертый по счету полнометражный мультфильм компании Уолта Диснея. Сегодня бы слоненок Дамбо был обеспокоен размахом браконьерства и помогал сжигать конфискованные бивни.

6 Балу в наши дни бы сидел на цепи у Маугли.

7 "Питер Пэн" — 14-й полнометражный мультфильм Уолта Диснея и экранизация одноименной пьесы (1904) сэра Джеймса Мэттью Барри. И у него проблемы: кругом понаставили камер.

8 "Меч в камне" — еще один полнометражный мультфильм в жанре фэнтези, выпущенный Walt Disney Productions в 1963 году. Артур Пендрагон (он же Клоп) залип со смартфоном и забыл вытащить меч из камня.

9 Во втором по счету полнометражном анимационном фильме, снятым студией Walt Disney Productions, Пиноккио бы щелкал селфи с помощью встроенной селфи-палки.

10 Тигра, Симба и Шерхан сегодня бы понуро сидели на тумбах в цирке.