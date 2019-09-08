"Весна для Гитлера": в Октябрьском дворце пройдет музыкальная комедия с украинскими звездами (Видео)

Новости культуры:Антрепризный Театр Александра Меламуда покажет спектакль, от которого улыбка не сойдет с вашего лица.

Украинский бизнесмен Александр Меламуд со своим Театром решил развлечь зрителей премьерным спектаклем под названием "Весна для Гитлера".

В постановке музыкальной комедии принял участие звездный состав. Среди актеров можно выделить самого Александра Меламуда, Алексея Вертинского, Остапа Ступку, Вячеслава Никонорова, Мирослава Филипповича, а также ведущего программы "Говорит Украина" - Алексея Суханова.

Александр Меламуд прокомментировал комедийный мюзикл: "Это будет совершенно потрясающий спектакль – очень музыкальный, очень смешной. Нам невероятно тяжело репетировать на самом деле, потому что мы сами читаем текст и валимся со смеху".

По сюжету, продюсер, который только обанкротился, решает заблаговременно спланировать свой провальный спектакль. Со своим партнером он решает втянуть в это богатых инвесторов. Ну, а при чем здесь Гитлер? - спросите вы. Это вы узнаете только после посещения премьерного показа музыкальной комедии.

Режиссером мюзикла выступил Семен Горов, а музыку сопроводит группа под руководством Андрея Соловьева.

Премьера состоится в Киеве 21 сентября в 19.00 в Октябрьском дворце. Посетить обязательно!