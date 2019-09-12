В Вене будет представлено современное украинское искусство

Новости культуры:На данной выставке 22 художника с Украины представят современное искусство.

Выставка "Между огнем и огнем. Украинское искусство сейчас" откроется 20 сентября в галерее Semperdepot при Австрийской академии изобразительного искусства в Вене.

Масштабная презентация с участием 22 украинских художников состоится при поддержке Украинского института и Zenko Gallery в рамках Двустороннего года культуры Украина-Австрия.

"Для Украинского института важно многоголосие этой выставки, свобода кураторской и творческой работы. Она раскрывает шире исторический, политический и культурный контекст, из которого возникает актуальное украинское искусство. "Между огнем и огнем" — это не только художественное высказывание, но и приглашение к диалогу, в котором язык визуальной культуры не требует перевода", — заявил генеральный директор Украинского института Владимир Шейко.

Кураторский дуэт Алисы Ложкиной и Константина Акинши представит проект, в фокусе которого новейшее украинское искусство, а также трансформации в стране, переживающей непростой и в то же время очень интересный этап истории.

Свои работы на выставке представят Гера Артемова, Юрий Болса, Вова Воротнев, Зина Исупова, Мария Куликовская, Саша Курмаз, Ярема Малащук и Роман Химей, Антон Малиновский, Сергей Мельниченко, Роман Михайлов, Евгений Никифоров, Игорь Петров, Юрий Пикуль, Александр Совтусик, Ярослав Солоп, Елена Субач, Вячеслав Тешнер, Александр Чекменев, Давид Чичкан, Никита Шаленный, Kinder Album.

В проекте также будут продемонстрированы монументальные горельефы советской эпохи "Танкист", "Артиллерист", "Матрос", "Пехотинец", "Летчик". Объекты были созданы коллективом авторов в 1970 году для украшения 30-метрового пилона, который был частью ансамбля Монумента боевой славы ВС СССР во Львове на вул. Стрыйской. Горельефы были демонтированы весной 2019-го и переданы в коллекцию львовского Мемориального музея тоталитарных режимов Территория Террора.