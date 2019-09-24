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Киев приглашает на самый масштабный фестиваль театров кукол

Киев приглашает на самый масштабный фестиваль театров кукол
17:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook.com

Новости культуры:Киевский международный фестиваль театров кукол "pUp.pet" представит лучшие спектакли из 18 стран.

В Киеве с 5 по 9 октября будет проходить один из самых масштабных в Европе и самый большой среди фестивалей театров кукол Украины - ІІІ Киевский международный фестиваль театров кукол "pUp.pet".

Об этом сообщили в Департаменте культуры КГГА.

"Фестиваль соберет в столице Украины участников из 18 стран мира. Со своими лучшими спектаклями в Киев приедут театральные коллективы Беларуси, Бельгии, Грузии, Ирана, Испании, Италии, Китая, Колумбии, Литвы, Германии, Польши, Сербии, Венгрии, Украины, Франции, Хорватии, Швеции и Японии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что киевляне и гости столицы смогут посмотреть более 20 спектаклей. Показы пройдут на сценах четырех театров: Киевского академического театра кукол, Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества, Киевского муниципального академического театра кукол на Левом берегу Днепра и Киевского академического театра юного зрителя на Липках. Состоятся также бесплатные показы уличных кукольных шоу театров Италии и Японии.

Как сообщает КГГА, фестиваль стартует в субботу, 5 октября, в 19:00 театрализованным парадом по маршруту Европейская площадь – Киевская городская государственная администрация». Праздничным шествием по Крещатику пройдут театральные коллективы-участники фестиваля, международные делегации посольств стран-участниц, представители общественных объединений, школьники, молодежь, воспитанники внешкольных учебных заведений, студенты высших художественных заведений образования, работники театров Киева и активисты общественной жизни столицы.

Также участниками парада станут куклы и любимые герои из детских и взрослых спектаклей, а возглавит праздничный кортеж гигантский четырехметровый "Замок на горе" – символ ежегодного объединения кукольников мира. Постановщик театрализованного парада-открытия – Николай Коваль – художественный руководитель шоу-балета "Va-bank", хореограф-постановщик "Студии Дизель-шоу".

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Финальной точкой маршрута парада станет Киевская городская государственная администрация. Отмечается, что в 20:00 там состоится грандиозная шоу-программа, представление коллективов-участников.

Организаторы фестиваля: ТЗУК Киевский академический театр кукол, Общественная организация "Украинский центр Международного союза деятелей театра кукол "УНИМА-УКРАИНА". При поддержке Департамента культуры КГГА.

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театр, Искусство, Театр кукол, pUp.pet.
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