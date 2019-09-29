Astronomy Photographer Of The Year 2019: впечатляющие снимки победителей конкурса (Фото)

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Главным победителем конкурса Insight Astronomy Photographer of the Year 2019 стал венгерский фотограф Ласло Франсикс (Lаszlо Francsics), который увез домой приз в размере 10 000 фунтов. Своей фотографией "В тени" Франсис поразил судей. На фотографии, сделанной в Будапеште, Венгрия, запечатлена художественная композиция, составленная из 35 фаз полного лунного затмения, произошедшего 21 января 2019 года.

"В тени", Ласло Франсикс. На фотографии изображена художественная композиция, составленная из 35 фаз полного лунного затмения, произошедшего 21 января 2019 года. Судья конкурса Эд Робинсон (Ed Robinson) отметил: "Только настоящий мастер мог запечатлеть это событие с такой позиционной точностью, продемонстрировав всю его красоту"

"Туманность "Статуя Свободы", Игнасио Диас Бобильо