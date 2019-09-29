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Astronomy Photographer Of The Year 2019: впечатляющие снимки победителей конкурса (Фото)

Смотрите фото (16)
Astronomy Photographer Of The Year 2019: впечатляющие снимки победителей конкурса (Фото)
03:24 Сегодня Телеграф bugaga.ru Фото: bugaga.ru

Новости культуры:Победителей конкурса Insight Astronomy Photographer of the Year 2019 объявили 12 сентября 2019 года на церемонии награждения, проходившей в Национальном Морском музее. С 13 сентября эти фото выставлены в музее.

  • 1

    Главным победителем конкурса Insight Astronomy Photographer of the Year 2019 стал венгерский фотограф Ласло Франсикс (Lаszlо Francsics), который увез домой приз в размере 10 000 фунтов. Своей фотографией "В тени" Франсис поразил судей. На фотографии, сделанной в Будапеште, Венгрия, запечатлена художественная композиция, составленная из 35 фаз полного лунного затмения, произошедшего 21 января 2019 года.

    "В тени", Ласло Франсикс. На фотографии изображена художественная композиция, составленная из 35 фаз полного лунного затмения, произошедшего 21 января 2019 года. Судья конкурса Эд Робинсон (Ed Robinson) отметил: "Только настоящий мастер мог запечатлеть это событие с такой позиционной точностью, продемонстрировав всю его красоту"

    "Туманность "Статуя Свободы", Игнасио Диас Бобильо

  • 2

    "Галактика Андромеды М31", Том Могфорд

  • 3

    "Драгоценности Ориона", Росс Кларк

  • 4

    "Наблюдатель", Николай Брюгге

  • 5

    "Звездный цветок", Дэви ван дер Хувен

  • 6

    "Бен, Флойд и Ядро", Бен Буш

  • 7

    "Небольшой фейерверк", Алан Фридман

  • 8

    "Оболочки эллиптической галактики NGC 3923 в созвездии Гидры", Рольф Вол Ольсен

  • 9

    "Сквозь Небеса истории", Ван Чжэн

  • 10

    "Над башней", Сэмюэл Кинг

  • 11

    "Лунный серп в течение дня", Рафаэль Руис

  • 12

    "Северное сияние на пляже Бирбаррел (Beerbarrel)", Джеймс Стоун

  • 13

    "Небо и земля, звезды и песок". Шучан Дун

  • 14

    "Смерть перспективы". Энди Кейсли

Победители конкурса фотографии Nature Conservancy Global Photo Contest 2019 (Фото)

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Фото, Церемония награждения, Победители конкурса, Astronomy Photographer Of The Year 2019, Астрономические снимки, Insight Astronomy Photographer of the Year 2019.
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