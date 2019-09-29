Искусство в обыденности: художница разрисовывает камни и оставляет их на улице (Фото)

1 Дженнифер Оллнатт (Jennifer Allnutt) - молодая художница из Мельбурна, Австралия.

2 Искусство было ключевой частью ее жизни с детства, привитое ей дедушкой, но лишь в 2007 году она открыла в себе любовь к масляной живописи, и с тех пор не выпускает кисть из руки.

3 В 2011 году она окончила Университет Южной Австралии (University of South Australia) со степенью бакалавра изобразительных искусств (диплом с отличием).

4 Во время недавнего проживания в Квинстауне, Тасмания, она начала собственный арт-проект: она собирает в округе камни, рисует на них глаза и возвращает обратно в природу.

5 Квинстаун богат обширной историей добычи полезных ископаемых и здесь везем можно найти много необычных камней.

6 Она начала свою коллекцию, и то, что начиналось как нечто для самой себя, превратилось в арт-проект по поиску сокровищ.