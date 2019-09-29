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Искусство в обыденности: художница разрисовывает камни и оставляет их на улице (Фото)

Смотрите фото (8)
Искусство в обыденности: художница разрисовывает камни и оставляет их на улице (Фото)
10:23 Сегодня Телеграф obiskusstve.com Фото: Instagram

Новости культуры:Вы удивитесь, увидев эти шедевры австралийской художницы.

  • 1

    Дженнифер Оллнатт (Jennifer Allnutt) - молодая художница из Мельбурна, Австралия.

  • 2

    Искусство было ключевой частью ее жизни с детства, привитое ей дедушкой, но лишь в 2007 году она открыла в себе любовь к масляной живописи, и с тех пор не выпускает кисть из руки.

  • 3

    В 2011 году она окончила Университет Южной Австралии (University of South Australia) со степенью бакалавра изобразительных искусств (диплом с отличием).

  • 4

    Во время недавнего проживания в Квинстауне, Тасмания, она начала собственный арт-проект: она собирает в округе камни, рисует на них глаза и возвращает обратно в природу.

  • 5

    Квинстаун богат обширной историей добычи полезных ископаемых и здесь везем можно найти много необычных камней.

  • 6

    Она начала свою коллекцию, и то, что начиналось как нечто для самой себя, превратилось в арт-проект по поиску сокровищ.

  • 7

    Ее работы просто невероятные!

Фотографии, которые сделаны на мотив известных картин (Фото)

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Все по теме:

Глаза, Художница, Искусство, Камни, Рисовать, Дженнифер Оллнатт, Jennifer Allnutt.
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