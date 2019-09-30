Все еще дети: американские подростки 60-80-х (Фото)

Преподаватель фотографии и искусства в средней школе на Лонг-Айленде в течение 27 лет и более 20 лет в Международном центре фотографии на Манхэттене сделал эксклюзивную серию снимков.
Джозеф Сабо (Joseph Szabo) фотографировал американских подростков на протяжении почти 20 лет.
В этих фотографиях есть все: эмоции, тоска, бравада, досада, беспокойные желания, сексуальность, неловкость, позерство и счастье.
Мир американской средней школы, улиц, автостоянок и пляжей.
Итогом стали две книги фотографий - Almost Grown и Teenage.
"Я хотел показать, какие они", - сказал позже Джозеф Сабо.