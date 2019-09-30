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Все еще дети: американские подростки 60-80-х (Фото)

Смотрите фото (24)
Все еще дети: американские подростки 60-80-х (Фото)
04:11 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости культуры:Подборка эксклюзивных фотографий Джозефа Сабо прямиком из 70-тых.

  • 1

    Преподаватель фотографии и искусства в средней школе на Лонг-Айленде в течение 27 лет и более 20 лет в Международном центре фотографии на Манхэттене сделал эксклюзивную серию снимков. 

  • 2

    Джозеф Сабо (Joseph Szabo) фотографировал американских подростков на протяжении почти 20 лет.

  • 3

    В этих фотографиях есть все: эмоции, тоска, бравада, досада, беспокойные желания, сексуальность, неловкость, позерство и счастье.

  • 4

    Мир американской средней школы, улиц, автостоянок и пляжей.

  • 5

    Итогом стали две книги фотографий - Almost Grown и Teenage.

  • 6

    "Я хотел показать, какие они", - сказал позже Джозеф Сабо.

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Дети, Подростки, Фотографии, Мама и ребенок, Американские подростки, 80-тые.
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