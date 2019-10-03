Они действительно вдохновляют: потрясающие работы людей с ограниченными возможностями (Фото)

1

Согласно статистике, около 10 процентов населения мира, или примерно 650 миллионов человек, живут с инвалидностью. Глядя на произведения искусства в нашей подборке, и не скажешь, что они были созданы людьми с ограниченными возможностями. Эти люди действительно вдохновляют. Они живут в таких условиях, которые порой и представить сложно. Но инвалидность не стала для них помехой в творчестве.

Мариуш Кедзерский родился без рук, но все-таки сумел исполнить свою мечту рисовать картины.