Картину Бэнкси продали за $12 миллионов

Новости культуры:Новый рекорд для английского художника.

Картина уличного художника Бэнкси под названием Devolved Parliament, высмеивающая британский парламент, ушла с молотка за рекордные 9,9 миллиона фунтов стерлингов (около $12,2 миллиона). Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby’s.

Торги продолжались 13 минут. Итоговая цена полотна в пять раз превысила оценочную стоимость и установила новый рекорд стоимости для работ Бэнкси. Предыдущий был установлен в 2008 году - картина "Незапятнанность" была продана за $1,9 миллиона.

Полотно размером 4 на 2,5 метра изображает заседание палаты общин, где вместо депутатов заседают шимпанзе. Картина была написана в 2009 году.

Ранее сообщалось о том, что знаменитый андеграундный художник под псевдонимом Бэнкси, который на протяжении многих лет не раскрывает своей личности, удивил публику открытием уникального магазина, в который нельзя попасть.