Для ценителей: шедевры мировой живописи (Фото)

Шедевpы живoписи по прaвy являются мировым наследием Человечества. Одни из картин украшают величайшие музеи мира, другие - осели в частныx коллекциях. Многие из произведений художников, не признанные при жизни, сейчас продаются на аукционах за огромные деньги. Не у всех есть возможность полюбоваться воочию мировыми шедеврами живописи. Постараемся восполнить этот пробел и представим вашему вниманию самые красивые картины в мире.
Последний день Помпеи
Для написания этой картины художник Карл Павлович Брюллов в 1828 году специально посетил Помпеи. Сделав небольшие наброски, живописец вернулся в Россию. Работа над картиной продолжалась три года, с 1830 по 1833 год. Первая картина художника, которая вызвала живой интерес за границей. К примеру, Вальтер Скотт назвал ее необычной и величественной, а Александр Пушкин под впечатлением от увиденного написал стихотворение. Действительно, через яркие образы, игру светотени, художнику удалось реально передать трагический момент гибели античного города.
Рождение Венеры
Живописец эпохи Возрождения Сандро Боттичелли написал свой шедевр в 1486 году. В основу великолепной картины лег древнегреческий миф о рождении богини красоты из морской пены Киприды. Но нам она больше известна под именем Афродита, в римской мифологии - Венера. Благодаря защитному слою из яичного желтка, которым мастер предусмотрительно покрыл свой шедевр, картина в отличном состоянии сохранилась до наших дней и сейчас выставлена в галерее Уффицы во Флоренции.
Сад земных наслаждений
Самый известный и великолепный триптих нидерландского живописца Иеранима Босха сейчас выставлен в мадридском музее Прадо. Картина несет большую смысловую нагрузку. В центральной части изображены люди, которые беззаботно придаются сладострастию. Левая часть триптиха изображает умиротворенный и полный спокойствия райский сад, как напоминание, что человек потерял в результате греха. Правая же часть картины Босха показывает человеку процесс адских мучений. Эта часть полна всевозможными дьявольскими механизмами и орудиями пыток. Через множество деталей художнику удалось великолепно передать общий замысел. Триптих "Сад земных наслаждений" по праву считается самой выдающейся работой Иеронима Босха.
Ночной дозор
Удивительные метаморфозы иногда случаются с картинами из мировой сокровищницы живописи. Когда в XIX веке обнаружили эту картину Рембрандта, она вся была покрыта копотью. Создавалось впечатление, что действие на картине происходит ночью, и ее назвали "Ночной дозор". После реставрации картины, написанной художником в 1642 году, выяснилось, что действие происходит солнечным днем. По сути, это групповой портрет, заказанный художнику 18-ю персонажами. Но Рембрандт отступил от канонов портрета и выполнил работу в движении.
Троица
Шедевр русской иконописи "Троица" была написана Андреем Рублевым в 1411 году. Самая прославленная икона стала началом нового направления в иконописной традиции. Андрею Рублеву своими работами удалось доказать, что русские иконописцы вышли из-под влияния Византийской школы, и зародили свои, самобытные принципы живописи. Достоверно доказано, что "Святая Троица", как и фрески в Успенском соборе во Владимире, принадлежат кисти великого иконописца Андрея Рублева.
Свобода, ведущая народ
Романтик и мечтатель, основатель романтического европейского стиля в живописи, Эжен Делакруа не мог не коснуться в своем творчестве событий борьбы французского народа за свою свободу. Воодушевленный народным подвигом, Эжен написал монументальную картину всего за три месяца. Центром композиции стала женщина, символизирующая свободу, с флагом республики в руках. единство французского народа выражено в трех фигурах, рабочего, буржуа и подростка. "если я не сражался за Родину, то я хотя бы буду для нее писать!" - с такими словами художник представил свой шедевр мировому сообществу.
Девятый вал
Одна из самых выдающихся картин русского живописца Ивана Константиновича Айвазовского в ряду его других шедевров. Написанная в стилистике романтизма, картина имеет глубокий смысл победы человека над природной стихией. Образ девятого вала, как роковой опасности, зародился еще в глубокой древности. Художнику-маринисту при всем символизме картины, удалось реально передать волны моря и терпящих бедствие людей. Восходящее солнце, освещающее волны, дарит людям на обломках корабля, так и всем нам, надежду. Пожалуй, на сегодняшний день, это самая красивая картина маслом, написанная в истории живописи.
Звездная ночь
Предрассветное звездное небо на картине великого нидерландского постимпрессиониста Винсента ван Гога поражает красотой и великолепием. Картина создает впечатление течения жизни. Вымышленный городок, уютно вписанный художником меж горных холмов, кажется, вот-вот проснется. Звездная ночь с восходом солнца уйдет в прошлое, но художник оставил нам в память ее великолепие и неповторимость. Сейчас одна из самых красивых картин мира находится в музее современного искусства в Нью-Йорке.
Девушка с жемчужной сережкой
По своей красоте и великолепию картина Яна Вермеера не уступает известнейшей картине Леонардо да Винчи, потому "Девушку с жемчужной сережкой" часто называют северной Моной Лизой. Реалистичность картина голландского художника просто впечатляет. Девушка вот-вот кого-то заметила и поворачивает к нему голову. Зрителя притягивает в первую очередь проникновенный взгляд привлекательной девушки, спорящий с красотой жемчужины в сережке девушки. Оригинальное цветовое решение и манера исполнения картины вывело ее в настоящие шедевры мировой живописи.
Голубые танцовщицы
У французского импрессиониста Эдгара Дега множество великолепных картин, но по красоте и эмоциональности "Голубые танцовщицы" по праву держат пальму первенства. Удивительная картина выполнена пастелью на бумаге и сейчас хранится в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. Тема танцовщиц в творчестве Дега не раз повторялась, но композиционное решение и цветовая гармония этой картины впечатлила даже искушенных критиков. Художник к моменту написания "Голубых танцовщиц" уже плохо видел, и написал ее в технике больших цветовых, ярких пятен.
Девочка на шаре
Может кто-то и поспорит, но "Девочка на шаре" Пабло Пикассо, одна из самых великолепных картин в мире. Вся композиция картины построена на контрасте. Женственность и грация акробатки, и сила и монументальность циркового атлета. Унылый пейзаж противопоставляется веселости и праздности выступления артистов бродячего цирка. Великая картина великого художника наполнена внутренним драматизмом того периода. Картина написана в 1905 году, когда Человечество находилось на пороге великих перемен и это витало в воздухе, и нашло отображение в картине.
Мона Лиза
Признанный специалистами и мировым сообществом шедевр мировой живописи, "Мона Лиза" Леонардо да Винчи, по праву может считаться не только самой красивой картиной мира, но и самым таинственным произведением. Загадочность улыбки девушки, изображенной на полотне, вот уже пять столетий не дает покоя критикам и живописцам. Сколько версий уже выдвигалось по вопросу, кто же изображен на великолепной картине. Выдвигались даже версии, что это автопортрет Леонардо. Последние исследования картины ушли от образа Джоконды, и перешли к изучению пейзажа за спиной девушки. Великому произведению величайшего мастера и самый знаменитый музей. "Мона Лиза" выставлена в одном из залов парижского Лувра.