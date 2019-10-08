Для ценителей: шедевры мировой живописи (Фото)

1 Шедевpы живoписи по прaвy являются мировым наследием Человечества. Одни из картин украшают величайшие музеи мира, другие - осели в частныx коллекциях. Многие из произведений художников, не признанные при жизни, сейчас продаются на аукционах за огромные деньги. Не у всех есть возможность полюбоваться воочию мировыми шедеврами живописи. Постараемся восполнить этот пробел и представим вашему вниманию самые красивые картины в мире. Последний день Помпеи Для написания этой картины художник Карл Павлович Брюллов в 1828 году специально посетил Помпеи. Сделав небольшие наброски, живописец вернулся в Россию. Работа над картиной продолжалась три года, с 1830 по 1833 год. Первая картина художника, которая вызвала живой интерес за границей. К примеру, Вальтер Скотт назвал ее необычной и величественной, а Александр Пушкин под впечатлением от увиденного написал стихотворение. Действительно, через яркие образы, игру светотени, художнику удалось реально передать трагический момент гибели античного города.

2 Рождение Венеры Живописец эпохи Возрождения Сандро Боттичелли написал свой шедевр в 1486 году. В основу великолепной картины лег древнегреческий миф о рождении богини красоты из морской пены Киприды. Но нам она больше известна под именем Афродита, в римской мифологии - Венера. Благодаря защитному слою из яичного желтка, которым мастер предусмотрительно покрыл свой шедевр, картина в отличном состоянии сохранилась до наших дней и сейчас выставлена в галерее Уффицы во Флоренции.

3 Сад земных наслаждений Самый известный и великолепный триптих нидерландского живописца Иеранима Босха сейчас выставлен в мадридском музее Прадо. Картина несет большую смысловую нагрузку. В центральной части изображены люди, которые беззаботно придаются сладострастию. Левая часть триптиха изображает умиротворенный и полный спокойствия райский сад, как напоминание, что человек потерял в результате греха. Правая же часть картины Босха показывает человеку процесс адских мучений. Эта часть полна всевозможными дьявольскими механизмами и орудиями пыток. Через множество деталей художнику удалось великолепно передать общий замысел. Триптих "Сад земных наслаждений" по праву считается самой выдающейся работой Иеронима Босха.

4 Ночной дозор Удивительные метаморфозы иногда случаются с картинами из мировой сокровищницы живописи. Когда в XIX веке обнаружили эту картину Рембрандта, она вся была покрыта копотью. Создавалось впечатление, что действие на картине происходит ночью, и ее назвали "Ночной дозор". После реставрации картины, написанной художником в 1642 году, выяснилось, что действие происходит солнечным днем. По сути, это групповой портрет, заказанный художнику 18-ю персонажами. Но Рембрандт отступил от канонов портрета и выполнил работу в движении.

5 Троица Шедевр русской иконописи "Троица" была написана Андреем Рублевым в 1411 году. Самая прославленная икона стала началом нового направления в иконописной традиции. Андрею Рублеву своими работами удалось доказать, что русские иконописцы вышли из-под влияния Византийской школы, и зародили свои, самобытные принципы живописи. Достоверно доказано, что "Святая Троица", как и фрески в Успенском соборе во Владимире, принадлежат кисти великого иконописца Андрея Рублева.

6 Свобода, ведущая народ Романтик и мечтатель, основатель романтического европейского стиля в живописи, Эжен Делакруа не мог не коснуться в своем творчестве событий борьбы французского народа за свою свободу. Воодушевленный народным подвигом, Эжен написал монументальную картину всего за три месяца. Центром композиции стала женщина, символизирующая свободу, с флагом республики в руках. единство французского народа выражено в трех фигурах, рабочего, буржуа и подростка. "если я не сражался за Родину, то я хотя бы буду для нее писать!" - с такими словами художник представил свой шедевр мировому сообществу.

7 Девятый вал Одна из самых выдающихся картин русского живописца Ивана Константиновича Айвазовского в ряду его других шедевров. Написанная в стилистике романтизма, картина имеет глубокий смысл победы человека над природной стихией. Образ девятого вала, как роковой опасности, зародился еще в глубокой древности. Художнику-маринисту при всем символизме картины, удалось реально передать волны моря и терпящих бедствие людей. Восходящее солнце, освещающее волны, дарит людям на обломках корабля, так и всем нам, надежду. Пожалуй, на сегодняшний день, это самая красивая картина маслом, написанная в истории живописи.

8 Звездная ночь Предрассветное звездное небо на картине великого нидерландского постимпрессиониста Винсента ван Гога поражает красотой и великолепием. Картина создает впечатление течения жизни. Вымышленный городок, уютно вписанный художником меж горных холмов, кажется, вот-вот проснется. Звездная ночь с восходом солнца уйдет в прошлое, но художник оставил нам в память ее великолепие и неповторимость. Сейчас одна из самых красивых картин мира находится в музее современного искусства в Нью-Йорке.

9 Девушка с жемчужной сережкой По своей красоте и великолепию картина Яна Вермеера не уступает известнейшей картине Леонардо да Винчи, потому "Девушку с жемчужной сережкой" часто называют северной Моной Лизой. Реалистичность картина голландского художника просто впечатляет. Девушка вот-вот кого-то заметила и поворачивает к нему голову. Зрителя притягивает в первую очередь проникновенный взгляд привлекательной девушки, спорящий с красотой жемчужины в сережке девушки. Оригинальное цветовое решение и манера исполнения картины вывело ее в настоящие шедевры мировой живописи.

10 Голубые танцовщицы У французского импрессиониста Эдгара Дега множество великолепных картин, но по красоте и эмоциональности "Голубые танцовщицы" по праву держат пальму первенства. Удивительная картина выполнена пастелью на бумаге и сейчас хранится в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. Тема танцовщиц в творчестве Дега не раз повторялась, но композиционное решение и цветовая гармония этой картины впечатлила даже искушенных критиков. Художник к моменту написания "Голубых танцовщиц" уже плохо видел, и написал ее в технике больших цветовых, ярких пятен.

11 Девочка на шаре Может кто-то и поспорит, но "Девочка на шаре" Пабло Пикассо, одна из самых великолепных картин в мире. Вся композиция картины построена на контрасте. Женственность и грация акробатки, и сила и монументальность циркового атлета. Унылый пейзаж противопоставляется веселости и праздности выступления артистов бродячего цирка. Великая картина великого художника наполнена внутренним драматизмом того периода. Картина написана в 1905 году, когда Человечество находилось на пороге великих перемен и это витало в воздухе, и нашло отображение в картине.