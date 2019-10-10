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Четверг, 10.10.2019
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Сила всемогущей воды: самые яркие снимки с конкурса от AGORA (Фото)

Смотрите фото (21)
Сила всемогущей воды: самые яркие снимки с конкурса от AGORA (Фото)
11:27 Сегодня Телеграф Фото: twizz.ru

Новости культуры:В приложении для фотографий AGORA прошёл конкурс на лучший снимок, относящийся к воде. Жюри отсмотрело около 17 тысяч заявок и выбрало финалистов.

  • 1

    Большой взрыв

    Автор: Theo Widharto.

  • 2

    Красивое озеро Шангрила

    Автор: Muhammad Hassaan.

  • 3

    Круиз вокруг скалы «Старый Гарри»

    Автор: Joe Shelly.

  • 4

    Компас

    Автор: Julien.

  • 5

    Вода

    Автор: Miss Moon.

  • 6

    Дождь

    Автор: Andy Darmawan.

  • 7

    Питьевая вода

    Автор: Hla Moe Naing.

  • 8

    Радуются дождю

    Автор: Amdad Hossain.

  • 9

    Горячее лицо

    Автор: Asad Khalid Sungkar.

  • 10

    Полёт в воде

    Автор: Yura Borschev.

  • 11

    Восточный карликовый зимородок

    Автор: Mitesh Patel.

  • 12

    Совместные игры

    Автор: Dikye Ariani.

  • 13

    Радужное детство

    Автор: Sujit Saha.

  • 14

    Дождливый день

    Автор: Hendy Mp.

  • 15

    Мир сардин

    Автор: Carles Alonso.

  • 16

    Буква S в водах Греции

    Автор: Dimitrios Pallis.

  • 17

    Мелководье

    Автор: Alessandro Ferrari.

  • 18

    Одна капля на всю жизнь

    Автор: Saw Fabian.

  • 19

    Прилив — победитель конкурса

    Автор: Lee Mumford.

  • 20

    Изморось

    Автор: Laarni Operana.

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