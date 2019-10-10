Сила всемогущей воды: самые яркие снимки с конкурса от AGORA (Фото)

Большой взрыв
Автор: Theo Widharto.
Красивое озеро Шангрила
Автор: Muhammad Hassaan.
Круиз вокруг скалы «Старый Гарри»
Автор: Joe Shelly.
Компас
Автор: Julien.
Вода
Автор: Miss Moon.
Дождь
Автор: Andy Darmawan.
Питьевая вода
Автор: Hla Moe Naing.
Радуются дождю
Автор: Amdad Hossain.
Горячее лицо
Автор: Asad Khalid Sungkar.
Полёт в воде
Автор: Yura Borschev.
Восточный карликовый зимородок
Автор: Mitesh Patel.
Совместные игры
Автор: Dikye Ariani.
Радужное детство
Автор: Sujit Saha.
Дождливый день
Автор: Hendy Mp.
Мир сардин
Автор: Carles Alonso.
Буква S в водах Греции
Автор: Dimitrios Pallis.
Мелководье
Автор: Alessandro Ferrari.
Одна капля на всю жизнь
Автор: Saw Fabian.
Прилив — победитель конкурса
Автор: Lee Mumford.
Изморось
Автор: Laarni Operana.