Сила всемогущей воды: самые яркие снимки с конкурса от AGORA (Фото)

Новости культуры:В приложении для фотографий AGORA прошёл конкурс на лучший снимок, относящийся к воде. Жюри отсмотрело около 17 тысяч заявок и выбрало финалистов.

1 Большой взрыв Автор: Theo Widharto.

2 Красивое озеро Шангрила Автор: Muhammad Hassaan.



3 Круиз вокруг скалы «Старый Гарри» Автор: Joe Shelly.

4 Компас Автор: Julien.



5 Вода Автор: Miss Moon.

6 Дождь Автор: Andy Darmawan.



7 Питьевая вода Автор: Hla Moe Naing.

8 Радуются дождю Автор: Amdad Hossain.



9 Горячее лицо Автор: Asad Khalid Sungkar.

10 Полёт в воде Автор: Yura Borschev.



11 Восточный карликовый зимородок Автор: Mitesh Patel.

12 Совместные игры Автор: Dikye Ariani.



13 Радужное детство Автор: Sujit Saha.

14 Дождливый день Автор: Hendy Mp.



15 Мир сардин Автор: Carles Alonso.

16 Буква S в водах Греции Автор: Dimitrios Pallis.



17 Мелководье Автор: Alessandro Ferrari.

18 Одна капля на всю жизнь Автор: Saw Fabian.



19 Прилив — победитель конкурса Автор: Lee Mumford.

20 Изморось Автор: Laarni Operana.