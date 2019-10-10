Загадочные работы Пикассо Жоана Миро (Фото)

1 Жоан Миро был разносторонним художником, преуспевшим не только в живописи. Он был керамистом и скульптором. Обладая уникальным стилем сюрреализма, ярко отраженным в его картинах, он был сторонником сюрреалистической живописи и избегал традиционных буржуазных методов, потому что визуальные элементы не были хорошо представлены. Некоторые из его произведений искусства были просто изобразительными знаками, а не чем-то конкретным, подчеркивая его мышление в полной мере. Пабло Пикассо был одной из главных вдохновляющих сил, стоящих за его картинами и скульптурами. А в 1975 году был основан Музей под названием Fundacio Joan Miro в Барселоне в честь его работы. Портрет Винсента Нубиолы, 1917 год Миро написал эту картину в возрасте двадцати четырех лет, и, по мнению некоторых, влияние Ван Гога, кажется, заметно. Винсент Нубиола - ключевая фигура этой работы, был профессором в области сельского хозяйства в Школе изящных искусств Барселоны. Миро познакомился с ним, когда он был студентом художественного факультета Cercle Artistic de Sant Lluc в Барселоне. На этой картине главный герой изображен сидящим на стуле рядом со столом с фруктами, цветком в горшке и порро (сосуд для вина, из которого можно непосредственно пить вино). На фоне фигуры Нубиолы изображены абстрактные символы дуг и треугольников. Рубашка с воротником у Винсента красная, символизирующая его политический радикализм. Однажды приобретенный Пикассо на определенный период, этот портрет стал постоянной коллекцией музея Фолькванг в Германии.

2 Красное Солнце, 1948 год Тема абстрактного экспрессионизма, в котором специализировался Миро, была замечена именно в этой картине. Большой красный круг, словно солнце, сидит на фоне голубой равнины, которая является ясным небом. Абстрактные линии и круги также видны вокруг фигуры. Стоит обратить внимание, что у художника была особая склонность проецировать различные элементы Вселенной на своем полотне, о чем и свидетельствует эта работа.

3 Живопись, 1933 год Между 1929 и 1938 годами Жоан представил серию своих работ через свободные, уверенные мазки кисти, а также через плоские цвета и простые формы. Это особое произведение искусства, состоящее из двух картин, изначально было частью серии уникальных коллажей, полученных из каталогов и газетных вырезок, изображающих детали машин и предметы повседневной жизни.

4 Петух, сериография Обилие цветов и абстрактных образов, используемых в этой картине, придают ей неповторимый вид, делая ее одной из самых ярких и загадочных работ.

5 Ферма, 1921-1922 гг. Эта удивительная картина была создана в период между летом и зимой 1921 и 1922 годов соответственно. Примитивный реализм в сочетании с кубизмом - вот что такое "Ферма". Особое произведение искусства суммирует жизнь Миро, проведенную в сельской местности. Эрнест Хемингуэй, известный американский писатель, купил эту картину, чтобы подарить ее своей жене. Мэри Хемингуэй (его четвертая жена) подарила это произведение Национальной Галерее искусств, расположенной в Вашингтоне, округ Колумбия, которая сохраняет его в настоящее время.

6 Натюрморт со старым ботинком, 1937 год "Натюрморт со старым ботинком" - одна из самых странных и важных картин художника, где он выражает свою озабоченность и агонию по поводу ситуации в Испании, которая была в полном опустошении из-за Гражданской войны, которая захватила ее полностью. Фактически, через картину он пытается описать злые и чудовищные силы войны, полностью искалечившие человеческую жизнь. Слева лежит яблоко, проткнутое вилкой, а также ботинок. Красный, кислотный желтый и черный являются основными цветами, доминирующими на холсте, символизируя катастрофический пейзаж. Круглые формы линий на горизонте создают ощущение динамизма, в то время как абстрактные формы на горизонте напоминают темные облака, предсказывающие начало трагедии. Эта работа, как говорят, имеет поразительное сходство с "Герникой" Пикассо из-за чувства запустения и разрушительной темы войны, изображенной на картине.

7 Триптих Голубое I, II, III, 1961 год Это произведение искусства представляет собой трехчастную презентацию абстрактных картин Миро маслом, которые изображают мысли, проходящие через его подсознание. Синий цвет символизирует эфирную ночь, где сны существуют в чистом виде, свободном от влияния рационального и сознательного мышления. В "Blue II" было использование редких, но равномерных мазков, добавляющих ощущение пустоты к данной части. Все три картины идентичны друг другу с точки зрения простых линий, соответствия цветов и форм.

8 Танцор, 1925 год "Танцор" Миро - это абсолютное воплощение поэзии, влившейся в произведение искусства. Холст сначала заливали коричневой краской, а затем быстрыми и широкими движениями смазывали ультрамариновым синим слоем. Однако конечный результат таков, что синий слой доминирует над всей картиной, в то время как коричневый оттенок появляется по краям. Танцор занимает правую часть полотна, представляя собой круг-голову, в оттенках светлого и темного. Сама же фигура связана с красным сердцем, кончик которого имеет гениталии, прикрепленные к нему. Прямые, непрерывные линии, идущие сверху вниз, указывают направление танца. Миро был вдохновлен сделать эту картину во время Рождества в Барселоне, когда он наблюдал выступление танцоров на концерте Eden (бар).

9 Портрет II, 1938 год Нарисованное здесь изображение напоминает тотемные фигуры, с нанесением чистых цветов на большие площади. Это еще одна из тех картин, через которые Миро пытается проецировать свои чувства о злых последствиях войны.

10 Автопортрет, 1937 год Используя сдержанный, но при этом насыщенный черный цвет, мазки кисти, наряду с серией ярких цветов, Миро создает свой собственный портрет с отчетливыми чертами.

11 Женщины и птицы на рассвете, 1935 год После 1945 года использование ярких поверхностей сделало Миро популярным среди публики. И картина "Женщины и птицы на рассвете" - отличный тому пример, ведь женская фигура в центре, представленная в слегка сладострастном виде, с маленькими птицами, порхающими вокруг, создает великолепный эффект, приковывающий к себе внимание.

12 Женщина, Птица, Звезда (дань Пабло Пикассо), 1966-73 гг. Использование геометрических форм и линий, придают этому абстрактному искусству осмысленное значение, делая эту картину поистине оригинальной и уникальной в своем роде.

13 Лунная птица, 1944-1946 гг. Миро испытывал странное увлечение скульптурой с тех пор, как ему исполнилось девятнадцать лет, и эта работа является отражением его творческого гения. Он начал лепить миниатюрные бронзовые статуи с 1944 года, и в этом случае лицо объекта имеет лунную форму, что напоминает некоторые работы художника, основанные на теме космического мира.

14 Женщина и птица, 1963 год Стоя на высоте 21 метра, это произведение искусства намекает на тему женственности, где птица преодолевает женскую форму. Работа была первоначально известна как "Леди-гриб с лунной шляпкой", которая оправдывает то, как фигура была представлена, надевая шляпу с полумесяцем, сидящим на вершине. Керамическая плитка синего, красного, зеленого и желтого цветов покрывает скульптуру. Интересным является тот момент, что в феврале 2014 года это произведение искусства должно было быть выставлено на аукцион от 6,5 до 11,5 миллионов долларов, но по неизвестным причинам лот был снят с аукциона.

15 Цирковая лошадь, 1927 год Это произведение является частью 7 dream pictures, созданных Миро под влиянием повествовательной геометрии Пауля Клее и сюрреалистического подхода. Эта картина представляет собой цирк с синим фоном, обеспечивающим танцевальную сцену для лошади. Желтый хлыст мастера манежа пересекает холст, добавляя уникальности картине. Один критик как-то заметил, что эта необычная картина Миро производит волшебное впечатление.

16 Шифры и созвездия в любви с женщиной, 1941 год Это одна из 23 частей серии "Созвездие". Это чистая работа абстракции, где художник представляет птицу, женщину и звезду, которые накладываются друг на друга, создавая особое цветовое пространство. Фон в большинстве картин серии имеет мягкие тона. Пересекающиеся черные линии показывают большинство картин, в то время как видные черты изображены с использованием основных цветов.

17 Поющая рыба, 1972 год В этой работе Миро сочетает абстрактные формы, чтобы представить свое художественное воображение. Голова рыбы находится слева, где два круга были использованы для изображения ее глаз. Чувство игривости и простоты доминирует в живописи художника, а чистые цветовые тона можно заметить во всем, что он создает.