Потрясающие шедевры современной архитектуры Японии (Фото)

В этом детском саду дождевая вода специально собирается в лужу во внутреннем дворике, чтобы дети могли играть там.
Маленький частный дом на окраине Токио.
Галерея искусств Ибису Ист, Сибуя, Токио. Хороший пример того, как нужно восстанавливать здания после визита в город Мстителей.
Жилой комплекс "Сугамо Синкин", город Кавагути.
Здание филиала Сугамо Шинкин Банк.
Башня-капсула "Накагин", Токио.
Парки Намба, Осака.
Дом с садом, Токио.
Дом с горкой.
Загородные дома в лесу.
Кондитерская лавка Sunny Hills, Омотэсандо, Токио.
Проект маленького городского дома.
Ворота Цузумимон, станция Канадзава.
Здание Mikimota Ginzа, Токио.