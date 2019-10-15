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Картину Сальвадора Дали за $20 тысяч похитили всего за 32 секунды (Видео)

Картину Сальвадора Дали за $20 тысяч похитили всего за 32 секунды (Видео)
16:16 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры:Похитителю понадобилось всего 32 секунды, чтобы войти в художественную галерею Сан-Франциско и выйти с гравюрой Сальвадора Дали за 20 000 долларов.

Человеку в синей футболке и кепке потребовалось всего 32 секунды, чтобы войти в художественную галерею Сан-Франциско и выйти с гравюрой Сальвадора Дали за 20 000 долларов в правой руке.

Как рассказала Анджела Келлетт, директор галереи Dennis Rae Fine Art, полотно "Жираф в огне" исчезло из мольберта в передней части музея, где была размещена специальная экспозиция с работами Дали. Уточним, что картина была закреплена тросом и карабином, но вот замок на нем, по каким то причинам, отсутствовал.

Размер гравюры составляет 50 на 60 сантиметров. Известное полотно создано Сальвадором Дали между 1966 и 1967 годами.

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На камерах наблюдения видно, что работал не один, а со своей напарницей, которая в момент кражи находилась снаружи музея.

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Все по теме:

Видео, Сан-Франциско, Сальвадор Дали, Жираф в огне, Похищение картины, Dennis Rae Fine Art.
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