Что-то свежее, новое, интересное: рисунки из предметов обихода и еды (Фото)

Вдохновленный мультфильмами, Хавьер еще с детства любил рисовать забавных персонажей. Впоследствии он стал графическим дизайнером. Совмещая привычные бытовые предметы и еду со своими минималистичными рисунками, он делает инсталляции более интересными и живыми. И не стоит ошибаться: произведения Хавьера не только для детей, но и для всех тех, кто хочет найти в современном искусстве что-то свежее, новое, интересное.
"Да ты хоть представляешь себе, сколько эта скрипка стоит?"
Музыка юных цветов, акустический саундтрек для расслабления и медитации, бесплатно, без СМС и регистрации.
Рене Магритт, упрощенная версия: визуальный сказ о том, как объемное яблоко искушает двухмерного сына человеческого.
Надпись "Это не трубка". Хм, ну конечно, ведь это вилка и несколько линий на бумаге.
А вы ноктюрн вписать смогли бы
В печенья вкусненький рельеф?
До свидания, Виноградинка! Скоро ты превратишься в вино, но малышу об этом знать вовсе не обязательно.
Ух, какой аппетитный глобус!
Мы с ковбоем ходим парой, круглогубцы мы с ковбоем.
Подводная лодка в бушующей пучине неба.
"Больному прописываю кетчуп внутривенно, а потом три дня сидеть у дерева и думать о жизни".
Капитан долго привыкал к тому, что теперь скрываться от погони довольно проблематично.
"Здравствуйте! Можно колу, одну картошку и в гамбургер побольше… карандашей?"
"Мам, у меня тут мыльный пузырь как-то странно надулся!"