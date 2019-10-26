Что-то свежее, новое, интересное: рисунки из предметов обихода и еды (Фото)

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Вдохновленный мультфильмами, Хавьер еще с детства любил рисовать забавных персонажей. Впоследствии он стал графическим дизайнером. Совмещая привычные бытовые предметы и еду со своими минималистичными рисунками, он делает инсталляции более интересными и живыми. И не стоит ошибаться: произведения Хавьера не только для детей, но и для всех тех, кто хочет найти в современном искусстве что-то свежее, новое, интересное.

"Да ты хоть представляешь себе, сколько эта скрипка стоит?"