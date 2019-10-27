Нереальный микромир: лучшие работы с конкурса Nikon Small World 2019 (Фото)

Конкурс Nikon Small World проводится для всех, кто интересуется микрофотографией и является ведущей витриной для фотографов из самых разных научных дисциплин. В этом году жюри просмотрело тысячи интересных фотографий невидимого мира более чем из 100 стран. Победителем стало изображение эмбриона черепахи с помощью флуоресцентной и стереомикроскопии. Авторами этого фото стали американские ученые Тереза Згода и Тереза Куглер.
Тринадцатое место: фото кристаллов куприта (минерал, состоящий из оксида меди), полученное с помощью 20-кратного увеличения
Доктор Эмилио Карабахал Маркес, Мадрид, Испания
Шестое место: маленький белый паук
Хавьер Руперес, Альмачар, Малага, Испания
Изображение поверхности неизвестного семени, полученное с помощью 20-кратного увеличения
Иоганн Свейнпол, Рандбург, Гаутенг, Южная Африка
Пятнадцатое место: беременная дафния магна, небольшое планктонное ракообразное
Marek Miś, Сувалки, Подляское воеводство, Польша
Крыло бабочки Парусник Улисс
Daniel Han, Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия
Кристаллизованные аминокислоты L-глутамин и бета-аланин
Джастин Золль, Итака, Нью-Йорк
Четвертое место: Самец комара
Ян Розенбум, Росток, Мекленбург, Передняя Померания, Германия
Шестнадцатое место: Глаз мухи, увеличенный в 50 раз
Доктор Разван Корнел Константин, Бухарест, Румыния
Третье место: эмбрион аллигатора. Снимок был сделан на 20 день развития эмбриона, когда сформировались нервы и скелет с помощью флуоресцентной мискроскопии
Дэниел Смит Паредес и д-р Бхарт-Аньян С. Бхуллар, Нью-Хейвен, Коннектикут
Восемнадцатое место: кристобалит - высокотемпературная полиморфная модификация кварца
Э. Билли Хьюз, Бангкок, Таиланд
Генетически модифицированные эмбрионы рыбок данио (флуоресцирующие аквариумные рыбки)
Норм Баркер и д-р Кристина Якобузио-Донахью, Балтимор, Мэриленд
Оленеподобные усики жука Haplomalachius flabellatus
Кан Тунчер, Измир, Алиага, Турция
Рыльце колокольчика
Доктор Гильермо Лопес Лопес, Аликанте, Испания
Личинка фантомной мошки (коретра)
Кристофер Алгар, Хаунслоу, Мидлсекс, Великобритания
Мшанки - водные беспозвоночные животные
Чарльз Кребс, Иссакуа, Вашингтон
Девятое место: Бутон тюльпана в поперечном сечении
Андрей Савицкий, Черкассы, Украина
Осенняя жигалка (Stomoxys calcitrans) - вид мух
Özgür Kerem Bulur, Стамбул, Турция
Высохший лист
Кан Тунчер, Измир, Алиага, Турция
Герань рассеченная
Фредерик Лабон, Оксон, Бургундия, Франция