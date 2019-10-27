Нереальный микромир: лучшие работы с конкурса Nikon Small World 2019 (Фото)

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Конкурс Nikon Small World проводится для всех, кто интересуется микрофотографией и является ведущей витриной для фотографов из самых разных научных дисциплин. В этом году жюри просмотрело тысячи интересных фотографий невидимого мира более чем из 100 стран. Победителем стало изображение эмбриона черепахи с помощью флуоресцентной и стереомикроскопии. Авторами этого фото стали американские ученые Тереза Згода и Тереза Куглер.