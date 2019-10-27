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Нереальный микромир: лучшие работы с конкурса Nikon Small World 2019 (Фото)

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Нереальный микромир: лучшие работы с конкурса Nikon Small World 2019 (Фото)
18:56 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости культуры:Жюри Nikon Small World определило победителей конкурса "Малый мир" - старейшего конкурса для тех, кто интересуется микрофотографией.

  • 1

    Конкурс Nikon Small World проводится для всех, кто интересуется микрофотографией и является ведущей витриной для фотографов из самых разных научных дисциплин. В этом году жюри просмотрело тысячи интересных фотографий невидимого мира более чем из 100 стран. Победителем стало изображение эмбриона черепахи с помощью флуоресцентной и стереомикроскопии. Авторами этого фото стали американские ученые Тереза Згода и Тереза Куглер.

  • 2

    Тринадцатое место: фото кристаллов куприта (минерал, состоящий из оксида меди), полученное с помощью 20-кратного увеличения 

    Доктор Эмилио Карабахал Маркес, Мадрид, Испания

  • 3

    Шестое место: маленький белый паук

    Хавьер Руперес, Альмачар, Малага, Испания

  • 4

    Изображение поверхности неизвестного семени, полученное с помощью 20-кратного увеличения

    Иоганн Свейнпол, Рандбург, Гаутенг, Южная Африка

  • 5

    Пятнадцатое место: беременная дафния магна, небольшое планктонное ракообразное

    Marek Miś, Сувалки, Подляское воеводство, Польша

  • 6

    Крыло бабочки Парусник Улисс

    Daniel Han, Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия

  • 7

    Кристаллизованные аминокислоты L-глутамин и бета-аланин

    Джастин Золль, Итака, Нью-Йорк

  • 8

    Четвертое место: Самец комара

    Ян Розенбум, Росток, Мекленбург, Передняя Померания, Германия

  • 9

    Шестнадцатое место: Глаз мухи, увеличенный в 50 раз

    Доктор Разван Корнел Константин, Бухарест, Румыния

  • 10

    Третье место: эмбрион аллигатора. Снимок был сделан на 20 день развития эмбриона, когда сформировались нервы и скелет с помощью флуоресцентной мискроскопии

    Дэниел Смит Паредес и д-р Бхарт-Аньян С. Бхуллар, Нью-Хейвен, Коннектикут

  • 11

    Восемнадцатое место: кристобалит - высокотемпературная полиморфная модификация кварца

    Э. Билли Хьюз, Бангкок, Таиланд

  • 12

    Генетически модифицированные эмбрионы рыбок данио (флуоресцирующие аквариумные рыбки)

    Норм Баркер и д-р Кристина Якобузио-Донахью, Балтимор, Мэриленд

  • 13

    Оленеподобные усики жука Haplomalachius flabellatus 

    Кан Тунчер, Измир, Алиага, Турция

  • 14

    Рыльце колокольчика

    Доктор Гильермо Лопес Лопес, Аликанте, Испания

  • 15

    Личинка фантомной мошки (коретра)

    Кристофер Алгар, Хаунслоу, Мидлсекс, Великобритания

  • 16

    Мшанки - водные беспозвоночные животные

    Чарльз Кребс, Иссакуа, Вашингтон

  • 17

    Девятое место: Бутон тюльпана в поперечном сечении 

    Андрей Савицкий, Черкассы, Украина

  • 18

    Осенняя жигалка (Stomoxys calcitrans) - вид мух

    Özgür Kerem Bulur, Стамбул, Турция

  • 19

    Высохший лист

    Кан Тунчер, Измир, Алиага, Турция

  • 20

    Герань рассеченная

    Фредерик Лабон, Оксон, Бургундия, Франция

Проблемы самоидентификации в работах скульптора Теда Лоусона (Фото)

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Культура, Конкурс, Фото, Микрофотографии, Nikon Small World 2019.
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