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"Чернобыльское сияние": на станции "Дуга" представили диджитал-скульптуру (Фото)

"Чернобыльское сияние": на станции "Дуга" представили диджитал-скульптуру (Фото)
16:11 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры:На станции "Дуга" была показана крупнейшая диджитал-скульптура Украины.

Инсталляция под названием "Artefact" была установлена на самой крупной радиолокационной станции в Украине, которая находится в Чернобыле.

Современная "диджитал-скульптура" была создана с помощью лазеров, которые освещали огромное строение.

Как комментирует сам автор проекта Валерий Коршунов, он хотел показать публике "самую большую лазерную инсталяцию в Украине для того, чтобы показать, что жуткие символы Советского Союза могут стать мощными арт-объектами современной Украины. Чернобыль - это наше прошлое, которое мы не можем изменить. Однако мы должны формулировать собственные месседжи, чтобы изменить восприятие Украины в контексте трагедии Чернобыля сейчас и в будущем. Лучшая форма, понятная для всего мира, - это арт".

Световое шоу сопровождали звуковые эффекты, которые "отражали" трагедию чернобыльской катастрофы. Лазерные проекции разрисовывали станцию "Дугу" в символы знака радиации.

 
 
 
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Космическое Чернобыльское сияние! #artefact @artefact.live #artefactchernobyl @rassvetartefact

Публикация от ARTEFACT: Chernobyl 33 (@artefact.live)

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Уточним, что это уже третья диджитал-скульптура арт-проекта "Artefact", которая производится в Чернобыле.

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Все по теме:

Украина, Чернобыль, Скульптура, Диджитал-скульптура, Станция "Дуга", Чернобыльское сияние, Artefact.
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