"Чернобыльское сияние": на станции "Дуга" представили диджитал-скульптуру (Фото)

Новости культуры:На станции "Дуга" была показана крупнейшая диджитал-скульптура Украины.

Инсталляция под названием "Artefact" была установлена на самой крупной радиолокационной станции в Украине, которая находится в Чернобыле.

Современная "диджитал-скульптура" была создана с помощью лазеров, которые освещали огромное строение.

Как комментирует сам автор проекта Валерий Коршунов, он хотел показать публике "самую большую лазерную инсталяцию в Украине для того, чтобы показать, что жуткие символы Советского Союза могут стать мощными арт-объектами современной Украины. Чернобыль - это наше прошлое, которое мы не можем изменить. Однако мы должны формулировать собственные месседжи, чтобы изменить восприятие Украины в контексте трагедии Чернобыля сейчас и в будущем. Лучшая форма, понятная для всего мира, - это арт".

Световое шоу сопровождали звуковые эффекты, которые "отражали" трагедию чернобыльской катастрофы. Лазерные проекции разрисовывали станцию "Дугу" в символы знака радиации.

Уточним, что это уже третья диджитал-скульптура арт-проекта "Artefact", которая производится в Чернобыле.