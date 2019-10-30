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В Киеве состоится украинская опера Iyov (Фото)

В Киеве состоится украинская опера Iyov (Фото)
17:57 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: Facebook

Новости культуры:8 ноября в Киеве состоится показ оперы-реквиема Iyov от музыкальной формации Nova Opera (на сцене большого зала кинотеатра "Киевская Русь").

В 2018 году эта опера вошла в Топ-10 современных опер мира по версии международного конкурса Music Theatre Now, в котором участвовали 436 спектаклей из 55 стран.

По словам режиссера Влада Троицкого, опера Iyov - это авторская музыка молодых композиторов. Они смогли отойти от радикального современного композиторского мышления и сделали музыку более доступной неподготовленному слушателю. Как бы не упрощая сам материал, но добавив больше мелодизма.

"Собственно, после этого были еще два проекта на библейскую тему - "Ковчег" и "Вавилон", как некое переосмысление библейских ветхозаветных текстов. Но на самом деле история Иова оказалась наиболее убедительной ввиду разных обстоятельств, и этот спектакль вошел в десять лучших музыкальных спектаклей мира", - отметил режиссер.

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Он сообщил, что впереди у оперы гастроли в Лондоне, Глазго, Мюнхене. Эта история будет продолжаться, оттачиваться, ведь не все читали Книгу Иова, не так много людей, которые читали Ветхий завет. Многие даже не подозревают, что данная история - одна из ключевых в Торе о взаимоотношениях с Богом.

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Киев, Топ, NOVA OPERA, Опера Iyov.
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