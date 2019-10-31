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Колумбийская художница стала лауреатом премии в области современного искусства

Колумбийская художница стала лауреатом премии в области современного искусства
19:34 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Как отметили члены жюри, работы художницы несут "большое культурное значение".

Колумбийская художница Дорис Сальседо стала лауреатом самой крупной на сегодняшний день премии в области современного искусства Nomura Art Award 2019. Этой весной ее учредила японская брокерская компания Nomura Holdings, выделив для призового фонда $1 млн.

За годы творчества Дорис Сальседо прославили масштабные памятники колумбийскому народу, зачастую выполненные из предметов быта. К примеру, новая работа художницы посвящена актам насилия со стороны государства и состоит из десятков обыкновенных деревянных стульев.

В сентябре этого года издание The Guardian также включило работу Дорис Сальседо "Шибболет" в список 25 самых важных произведений искусства XXI века. Она представляет собой 167-метровую трещину в полу галереи Тейт, которая олицетворяет горький опыт иммигрантов, их столкновение с границами, сегрегацией и расизмом.

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Примечательно, что учредители премии внесли в условия финансовой выплаты победителю важный нюанс - деньги должны быть вложены в новый проект художника. На личные расходы он может оставить себе остаток. От большинства существующих премий Nomura Art Award отличается и тем, что художник не может подать заявку на участие - решение принимают члены специально отобранного жюри.

Что же касается Дорис Сальседо, как отметили в Nomura Holdings, работы художницы несут "большое культурное значение".

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Все по теме:

Премия, Художница, Искусство, Современное искусство, Колумбийская художница, Дорис Сальседо.
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